الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحركات عراقية لإنهاء التواجد الأمريكى فى البلاد.. باحثة توضح

قوات التحالف الدولي
قوات التحالف الدولي

علّقت الدكتورة سهاد الشمري، الباحثة في الشأن السياسي، من بغداد، على التصريح الذي يشير إلى أن الحكومة العراقية ورئيس وزرائها محمد شياع السوداني عازمون على إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية، بأن هذا التصريح ليس الأول من نوعه.

وأضافت الباحثة السياسية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، قبل سنوات من الآن كان هناك استهداف في نفس الشهر في المطار وراح ضحيته أبومهدي المهندس وقاسم سليماني الذي كان في العراق، حيث عقدت بعدها جلسة لمجلس النواب العراقي، وطالب فيها المكون الشيعي الإسراع بخروج قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية، وحينها وافق المجلس على ذلك.

وعن تعطيل هذا القرار على أرض الواقع، أكدت "الشمري"، أن العراق لا يدار من قبل مكون أو فصيل أو فئة واحدة، بل هو عبارة عن مكونات وقوميات وأطياف، وبالتالي فإن الحكومة العراقية ليست حكومة للشيعة فقط، حيث يوجد بها المكون السني والكردي، حيث كان لدى هذين المكونين اعتراض على خروج قوات التحالف من الأراضي العراقية، لأنه حتى وقتنا هذا توجد خلايا نائمة لتنظيم داعش متواجدة على الأراضي العراقية.

وأشارت "الشمري"، إلى أن المسألة اليوم ليست الحكومة العراقية الحالية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المسألة بها أبعاد كثيرة، فهناك محور المقاومة المرتبط ارتباطًا مباشرًا مع الجانب الإيراني الذي لديه عداء مع أمريكا، منوهةً إلى أن محور المقاومة رد على ما يدور في غزة بقصف القواعد الأمريكية في العراق.

القاهرة الإخبارية بغداد الحكومة العراقية قوات التحالف الدولي المكون الشيعي الولايات المتحدة إيران

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