متحدث الخارجية الأمريكية يكشف تفاصيل زيارة بلينكن لإسرائيل

كشف سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، تفاصيل عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، مؤكدًا أن بلينكن سيزور إسرائيل لبحث رؤية إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ زيارة أنتوني بلينكن للمنطقة تستهدف التنسيق مع الحلفاء لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدًا أن بلينكن لديه أولويات في المنطقة تشمل تعزيز الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية أن زيارة بلينكن للمنطقة تستهدف حث الأطراف كافة على بذل الجهود لمنع توسيع الصراع، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رابط بين هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر والحرب في غزة.

وأكد المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، أن واشنطن أرسلت المواد والسفن العسكرية الأمريكية إلى المنطقة للحفاظ على الاستقرار وليس التصعيد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حلفائها وشركائها في المنطقة.