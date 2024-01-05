الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأورومتوسطى لحقوق الإنسان": 4% من سكان غزة بين شهيد ومفقود 

سكان غزة
سكان غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد ومفقود وجريح، مع دخول جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية شهرها الرابع، وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى أو المصابين بإعاقات دائمة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر نحو 70% من المنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة؛ بغرض فرض التهجير القسري على المدنيين، موضحًا أن إسرائيل ما زالت تصعّد هجماتها ضد المدنيين بشكل متعمد، وتوسع رقعتها الجغرافية لتطول كل متر في قطاع غزة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ مليونا و935 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توافر أي ملجأ آمن لهم.

القاهرة الإخبارية المرصد الأورومتوسطي حقوق الانسان قطاع غزة سكان قطاع غزة جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية التهجير القسرى

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