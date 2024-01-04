الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية فى سوريا

قاعدة أمريكية
قاعدة أمريكية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن فصائل عراقية أعلنت، الخميس، عن استهدافها قاعدة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، بحقل العمر النفطي في سوريا.

وقبل قليل، أعلن الحشد الشعبي العراقي، أن استهداف أحد مقراته في العاصمة العراقية بغداد يمثل عملًا إجراميًا وتعديًا واضحًا على السيادة العراقية.

كانت "القاهرة الإخبارية" أفادت بأن قياديا بحركة النجباء التابعة للحشد الشعبي الشيعي ومساعده، قتلا إثر القصف الذي استهدف مقر الحشد في العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام عراقية.

وأوضحت مصادر بالشرطة العراقية أن غارة بطائرة مُسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد.

القاهرة الإخبارية فصائل عراقية قاعده حقل العمر النفطي سوريا

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