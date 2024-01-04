الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": بلينكن فى مصر ودول المنطقة 4 يناير

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزيرها أنتوني بلينكن، سيجري زيارة لمصر وتريكا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والضفة الغربية وذلك حسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن زيارة بلينكن ستكون خلال الفترة من 4 إلى 11 يناير الجاري.

أوضحت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيشدد على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية ببذل المزيد من الجهد لخفض التوتر في الضفة الغربية.

أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن خلال زيارته، سيركز على منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة بما في ذلك خطوات محددة يمكن للأطارف اتخاذها، إضافة إلى سعيه في جولته بالشرق الأوسط إلى زيادة فورية للمساعدات الموجهة لغزة.

ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن سيلقي الضوء على اتخاذ خطوات؛ لردع هجمات الحوثيين في اليمن على الشحن في البحر الأحمر.

القاهرة الإخبارية الخارجية الامريكية بلينكن مصر الضفة الغربية خفض التوتر الحوثيين

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