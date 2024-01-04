"القاهرة الإخبارية": إصرار إسرائيل على مواصلة التصعيد يهدد المنطقة بحرب إقليمية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” عبر شاشتها تقريرًا، كشفت خلاله عن إصرار إسرائيل على مواصلة التصعيد وعدم وقف إطلاق النار، ما يهدد المنطقة بحرب إقليمية.

وأوضح تقرير “القاهرة الإخبارية”، أن هناك توقعات كثيرة تدور بشان توسيع رقعة الصراع وكيف يمكن أن تؤدي إلى تهديد منطقة الشرق الأوسط خصوصًا مع إصرار إسرائيل على عدم وقف إطلاق النار ومواصلتها للحرب على غزة.

وأكد تقرير “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الأمر يضع المنطقة كلها على حافة حرب إقليمية واسعة فضلًا عن التصعيد على الجبهتين السورية واللبنانية، والذي من شأنه أن يؤدي إلى اشتعال مزيد من الأزمات في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن اغتيال صالح العاروري، أول أمس الثلاثاء، جاء ليزيد من مخاطر المواجهة مع حزب الله في ظل إصرار اسرائيل على اغتيال قادة حماس في كل مكان، ما يهدد بإدخال المزيد من الدول في دائرة الصراع وكذلك رفضها التجاوب مع جهود التهدئة والاصرار على التصعيد.

ونوه التقرير إلى أن هذا يحدث بينما ترتفع المخاوف من أن توسيع جبهات الصراع يخدم مصالح المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية.

وتابع: “في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات تطالب بأن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا كافية على تل أبيب لتحجيم إشعالها للحرائق في المنطقة بما يهدد المصالح الأمريكية نفسها في الشرق الأوسط، الأمر الذي يؤكد أهمية دور المجتمع الدولي لإنقاذ المنطقة من حرب إقليمية”.