الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مي الصايغ: أهالي غزة في أوضاع إنسانية صعبة وعرضة للمخاطر وانتشار الأوئبة

مي الصايغ
مي الصايغ

قالت مي الصايغ، مسئولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجميعات الصليب والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنّنا ما زلنا نشهد على أكبر مأساة إنسانية حيث تعجز الكلمات عن وصفها بسبب المعاناة التي يعانيها أهالي قطاع غزة، مؤكدةً أن أهالي القطاع في أوضاع إنسانية صعبة وعرضة للمخاطر وانتشار الأوئبة والأمراض.

وأضافت الصايغ، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّنا نتابع بقلق ما يجري داخل قطاع غزة، وتحديدًا المناطق القريبة من مستشفى الأمل بخان يونس ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقصف بعض طوابق الجمعية خلال اليومين الماضيين، مشيرةً إلى أن المستشفيات اليوم بموجب القانون الدولي الإنساني هي مكان آمن لحماية الناس من القصف.

وأوضحت مسؤولة بالهلال الأحمر الدولي، أنه رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة، فإن العالمون بالهلال الأحمر الفلسطيني يواصلون الاستجابة ويساهمون بإجلاء الضحايا الفلسطينيين في خان يونس، منوهةً إلى أن الأوضاع الإنسانية صعبة لكل المتواجدين في القطاع سواء المواطنين أو العاملين في القطاع الطبي أو حتى الهلال الأحمر.

القاهرة الإخبارية الهلال الأحمر مأساة انسانية قطاع غزة انتشار الأوئبة الأمراض المستشفيات الفلسطينيين خان يونس

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