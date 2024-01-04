مراسل “القاهرة الإخبارية” يكشف آخر تطورات الوضع بالبحر الأحمر

قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من اليمن، إن الأوضاع في باب المندب متوترة منذ نوفمبر الماضي، حيث ما زالت الهجمات الحوثية مستمرة على السفن المارة بالبحر الأحمر.

وأضاف الموسمي، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل يومين كانت هناك حادثة إطلاق صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون من محافظة تعز باتجاه سفينة كانت تمر عبر باب المندب.

وأوضح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أن البيانات أكدت أنها لم تصب السفينة لكن الصواريخ سقطت على مقربة منها، وهذا يؤكد أن الحوثيين مستمرون في تهديد حركة الملاحة بمبررات دعم القضية الفلسطينية.

وأشار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن هناك 24 حادثة اعتداء أو هجمة على السفن، وتنوعت ما بين صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، إلا أن الحادثة الأخيرة عبارة عن إطلاق صواريخ ولم تقترب الزوارق من السفن.

وأكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أن ذلك تم بعد الحادثة الأخيرة التي أودت بحياة 10 مقاتلين بالبحر الأحمر، مما يدل على أنهم ربما غيروا استراتيجيتها بالمعركة البحرية بإطلاق الصواريخ لأن إمكاناتها ما زالت محدودة.