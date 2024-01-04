"القاهرة الإخبارية": واشنطن نفذت ضربة ضد قيادى تعتقد بمسئوليته عن هجمات على قواتها

أكد مسئول أمريكي، اليوم الخميس، أن واشنطن نفذت ضربة في العاصمة العراقية بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسئول عن هجمات على القوات الأمريكية؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

القصف استهدف مقر الحشد في العاصمة العراقية

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" أفادت بأن قياديا بحركة النجباء التابعة للحشد الشعبي الشيعي ومساعده، قتلا إثر القصف الذي استهدف مقر الحشد في العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام عراقية.

وأوضحت مصادر بالشرطة العراقية، أن غارة بطائرة مُسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد.