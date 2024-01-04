الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": واشنطن نفذت ضربة ضد قيادى تعتقد بمسئوليته عن هجمات على قواتها

استهدف مقر الحشد
استهدف مقر الحشد في العاصمة العراقية

أكد مسئول أمريكي، اليوم الخميس، أن واشنطن نفذت ضربة في العاصمة العراقية بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسئول عن هجمات على القوات الأمريكية؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

القصف استهدف مقر الحشد في العاصمة العراقية

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" أفادت بأن قياديا بحركة النجباء التابعة للحشد الشعبي الشيعي ومساعده، قتلا إثر القصف الذي استهدف مقر الحشد في العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام عراقية.

وأوضحت مصادر بالشرطة العراقية، أن غارة بطائرة مُسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد.

القاهرة الإخبارية واشنطن بغداد فصيل عراقي القوات الأمريكية

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