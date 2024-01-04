الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود مسلم: على إسرائيل أن تعترف بفشلها ولا تلقيه على دول أخرى

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، إنّ إسرائيل تريد إلقاء الفشل على أي دول أخرى، لأن ما حدث في 7 أكتوبر 2023، وما بعده يشير إلى أن هناك فشلا عسكريا إسرائيليا كبيرا، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل أن تعترف بفشلها وأن تراجع إجراءتها الأمنية الفاشلة.

إسرائيل تحاول إرضاء الرأي العام الداخلي بأي شكل

وأضاف مسلم، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل تحاول إرضاء الرأي العام الداخلي بأي شكل، مثلما حدث منذ يومين بحادثة الاغتيال التي وقعت في بيروت، من أجل دغدغة مشاعر الشعب الإسرائيلي، عقب الوعود الكثيرة التي وعدتها الحكومة الإسرائيلية بأنها ستدخل غزة وستدمر كل قادة حماس وتستعيد الرهائن، مؤكدًا أن إسرائيل حتى الآن فشلت في هاتين النقطتين.

 الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية كانت رؤيته تطهير سيناء من الإرهاب وغلق الأنفاق

وأوضح "مسلم"، أن الأنفاق والإرهاب إذا كانا متواجدين في سيناء كان سيحدث ما لا يحمد عقباه، فالرئيس عبدالفتاح السيسي كانت رؤيته منذ تولي المسؤولية، تطهير سيناء من الإرهاب وغلق الأنفاق، وهدم المساكن التي كانت متواجدة على الشريط الحدودي مع غزة وإخلائها، مشيرًا إلى أن بعض النخب آنذاك خرجت وهاجمت الرئيس ولكنهم لم يكونوا مدركين للهدف.

وتابع: "والآن إذا كانت هذه المساكن متواجدة ، كان من الممكن وجود فرصة لفتح أنفاق أخرى، وكان من الممكن أن يتم إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ ويصيب المصريين في رفح المصرية ويؤدي الموقف إلى تطور"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر هو رؤية مصرية واضحة ومصر أعلنت هذا منذ اليوم الأول ولم تصدر الأسلحة لأحد.

محمود مسلم إسرائيل فشل عسكري القاهرة الإخبارية بيروت الشعب الإسرائيلي غزة حماس الرهائن

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