“القاهرة الإخبارية”: الطائرات الأمريكية التى استهدفت مقر الحشد انطلقت من قاعدة التاجى الجوية

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، أن الطائرات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي استهدفت مقر الحشد الشعبي الشيعي في العاصمة العراقية بغداد، انطلقت من قاعدة التاجي الجوية شمال بغداد؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناةالقاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

واستهدفت طائرة مُسيرة مقرات للحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم الخميس.

وأوضحت الشرطة العراقية أن الغارة أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل وخمسة جرحى في قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد.