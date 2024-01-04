الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: إطلاق نار فى مدينة كرمان الإيرانية

كرمان الإيرانية
كرمان الإيرانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن هناك تقارير تشير إلى إطلاق نار في مدينة كرمان الإيرانية الواقعة جنوب شرق إيران قرب مقبرة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ووقع أمس الأربعاء، انفجاران راح ضحيتهما 188 إيرانيًا وأصيب أكثر من 170 آخرين، قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مدينة كرمان، تزامنًا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق.

كما نقلت "القاهرة الإخبارية" تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتوعده بالانتقام من منفذي هجوم مدينة كرمان.

ووصف التليفزيون الرسمي الإيراني، أن الانفجارات التي وقعت في مدينة كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بالعمل الإرهابي.

كرمان القاهرة الإخبارية إيران قاسم سليماني

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