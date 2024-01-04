الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": ألمانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك العديد من الدعوات لمغادرة لبنان في ظل الظروف الراهنة، خصوصًا بعدما وصلت التطورات بين الجانبين، المقاومة الإسلامية في لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى تنفيذ عمليات في قلب العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف "سنجاب"، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العاصمة بيروت منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية أكثر أمانًا إلا أن التهديدات وصلت العاصمة بيروت، مشيرًا إلى أن هناك مزيدًا من التوقعات لحدوث مزيد من التصعيد والقصف المتبادل.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك مخاوف كبيرة من أي أحداث أمنية قد تحدث في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار الفترة المقبلة في ظل التصعيد المستمر.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك توقعات أن تسير عدد من الدول في نفس مسار الخارجية الألمانية بدعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان، مؤكدًا أنه على مدار الأسابيع الماضية كثرت مثل هذه التحذيرات.

القاهرة الإخبارية بيروت لبنان المقاومة الاحتلال

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