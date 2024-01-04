الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اجتماع طارئ للمجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، سيعقد اجتماعًا طارئًا برئاسة محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.

وأوضحت "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري يأتي للوقوف على ملابسات قصف مقر للحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد. 

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" أفادت بأن قائد حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي الشيعي ومساعده قتلا إثر القصف الذي استهدف مقر الحشد في العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام عراقية.

وحلّق الطيران في سماء العاصمة العراقية بغداد بعد قصف على مقر الحشد الشعبي، بحسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضحت مصادر بالشرطة العراقية، أن غارة بطائرة مُسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد.

القاهرة الإخبارية المجلس الوزاري العراق الحشد الشعبي بغداد طائرة مسيرة

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