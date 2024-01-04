"القاهرة الإخبارية": دوى انفجار فى العاصمة العراقية بغداد

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إنّ انفجارات وقعت منذ قليل هزت العاصمة العراقية بغداد، مشيرةً إلى أن المعلومات شحيحة بخصوص الانفجارات.

مُسيرة أمريكية استهدفت مقرًا للحشد الشعبي

وأضافت التميمي، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصدرًا أمنيًا قال إن هناك مُسيرة أمريكية استهدفت مقرًا للحشد الشعبي الشيعي في العراق، حيث وقع القصف في شارع فلسطين شرق بغداد ما أدى لاستشهاد مقاتلين اثنين باستهداف مقر الدعم اللوجستي للدعم الشعبي.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه ليست أول مرة التي يتم قصف فيها مقر للحشد الشعبي في بغداد، حيث تم قصف مقرات للحشد الشعبي في محافظتي كركوك وبابل.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الحصيلة الأولية للقصف هو استشهاد مقاتلين اثنين كحصيلة أولية، بجانب وجود أضرار بشرية وسقوط جرحى.