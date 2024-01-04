الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ارتفاع حصيلة قصف مقر للحشد الشعبى شرق بغداد إلى 4 قتلى و11 مصابًا

قصف مقر للحشد الشعبي
قصف مقر للحشد الشعبي شرق بغداد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام عراقية، بارتفاع حصيلة القصف على مقر للحشد الشعبي شرق بغداد إلى 4 قتلى و11 مصابًا.

وقبل قليل، أكدت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصدرا أمنيا قال إن هناك مُسيّرة أمريكية استهدفت مقرًا للحشد الشعبي الشيعي في العراق، حيث وقع القصف في شارع فلسطين شرق بغداد، ما أدى لاستشهاد مقاتلين اثنين باستهداف مقر الدعم اللوجستي للدعم الشعبي.

وحلَّق الطيران في سماء العاصمة العراقية بغداد بعد قصف على مقر الحشد الشعبي.

وكانت الشرطة العراقية قد أكدت أن غارة بطائرة مُسيّرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد.

القاهرة الإخبارية مسيرة أمريكية بغداد الحشد الشعبي

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