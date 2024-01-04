"القاهرة الإخبارية": طيران الاحتلال يطلق صاروخين قرب موقع للجيش اللبنانى

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي أطلق صاروخين قرب موقع تابع للجيش اللبناني ببلدة مارون الراس، الواقعة على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية الفلسطينية؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلن حزب الله، اليوم الخميس، عن مقتل 3 من عناصره بينهم القيادي حسين يزيك في ضربة إسرائيلية جنوبي لبنان.

وارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، الأربعاء، إلى 9 من أعضاء "حزب الله"، في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر.