الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبى ببغداد

مقر الحشد الشعبي
مقر الحشد الشعبي ببغداد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد.

جدير بالذكر أنه تم إعلان مقتل أبوتقوى الساعدي آمر اللواء الثاني عشر ومسئول الدعم اللوجستي بالحركة علي أبوسجاد.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عراقية، بارتفاع حصيلة ضحايا استهداف مقر للحشد الشعبي شرق العاصمة بغداد إلى 4 قتلى و11 مصابًا.

وأكد مصدر أمني عراقي، أن الطائرات الأمريكية التي استهدفت مقر الحشد الشعبي انطلقت من قاعدة التاجي الجوية شمال العاصمة بغداد.


 

القاهرة الإخبارية مقر الحشد الشعبي الحشد الشعبي بغداد العراق أبو تقوى الساعدي أبو سجاد قاعدة التاجي الجوية

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ارتفاع حصيلة قصف مقر للحشد الشعبى شرق بغداد إلى 4 قتلى و11 مصابًا

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