القاهرة الإخبارية: الفصائل العراقية تتهم أمريكا بقصف مقر للحشد الشعبى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن الفصائل العراقية اتهمت في بيان لها الولايات المتحدة الأمريكية بقصف مقر الحشد الشعبي في بغداد.

وقبل قليل، أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، بأنه سيعقد اجتماعًا طارئًا برئاسة محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري يأتي للوقوف على ملابسات قصف مقر للحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد.