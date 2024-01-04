الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الحشد الشعبى يرفع حالة الطوارئ إلى القصوى فى جميع مقراته

الحشد الشعبي
الحشد الشعبي

أعلن الحشد الشعبي الشيعي، عن رفع حالة الطوارئ إلى القصوى في جميع مقراته بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

كانت قد اتهمت الفصائل العراقية، في بيان لها الولايات المتحدة الأمريكية بقصف مقر الحشد الشعبي في بغداد.

وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، عن أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا برئاسة محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، للوقوف على ملابسات قصف مقر للحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد؛ بحسب قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

واستهدفت طائرة مُسيرة مقرات للحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد، حسبما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم الخميس.

وأوضحت الشرطة العراقية، أن الغارة أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل وخمسة جرحى في قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد.

القاهرة الإخبارية الحشد الشعبي حالة الطوارئ بغداد العراق

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