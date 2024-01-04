الخميس 04 يناير 2024
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محمود مسلم: مصر دفعت مبالغ باهظة لتطهير سيناء من الإرهاب

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، إنّ مصر دفعت مبالغ باهظة لتطهير سيناء من الإرهاب، ونجحت في ذلك بعد سنوات طويلة، مؤكدًا أن ما قامت به مصر في سيناء كان نيابة عن الإنسانية كلها.

إسرائيل تعلم تمامًا أن مصر استطاعت أن تُخلي سيناء من الإرهاب

وأضاف مسلم، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل تعلم تمامًا أن مصر استطاعت أن تخلي سيناء من الإرهاب، وتعلم أنها لا تصدر الأسلحة لحماس أو إلى أي منظمة أخرى، مؤكدًا أن مصر في فترة من الفترات اكتوت بهذه الأسلحة، فليس ذلك للحفاظ على أمن إسرائيل ولكن للحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على اتفاقية السلام التي تؤمن مصر فيها بمبدأ السلام.

وأوضح مسلم، أن مصر هدمت الأنفاق، فإذا كانت تريد توريد أسلحة لتركت الأنفاق وتغاضت عنها، لكن مصر لم تهدم الأنفاق فقط، ولكنها هدمت المباني التي شيدت فوقها، وأخلت تلك المنطقة وأعطت الأهالي منازل بديلة حتى لا يتم عمل أي نفق جديد.

القاهرة الإخبارية مصر سيناء الإرهاب الاسلحة الأمن القومي المصري اتفاقية السلام الأنفاق

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