محمود مسلم: إسرائيل تحاول إرباك مصر بكثير من الشائعات

ردّ الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، على المزاعم الإسرائيلية بوجود عمليات دخول أسلحة من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن ما تردده إسرائيل عبث، ونوع من العشوائية العسكرية التي تعيش فيها.

وأضاف مسلم، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر يأتي في إطار حرب الشائعات التي تمارسها إسرائيل لمحاولة التنصل من بعض القيود عليها في اتفاقية السلام فيما يخص محور فيلادلفيا، لأن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 قد دمر سمعة إسرائيل المعلوماتية.

مسلم: إسرائيل تحاول إرباك مصر بكثير من الشائعات

وأكد مسلم، أن إسرائيل تحاول إرباك مصر بكثير من الشائعات، وتمارس نوعًا من الضغط لابتزاز مصر للتنصل من بعض الاتفاقيات حول محور فيلادلفيا، مشيرًا إلى أن إسرائيل لو كانت لديها معلومات عسكرية واضحة، لكانت علمت أن مصر لا تفعل ذلك.