الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود مسلم: إسرائيل تحاول إرباك مصر بكثير من الشائعات

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود مسلم

ردّ الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، على المزاعم الإسرائيلية بوجود عمليات دخول أسلحة من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن ما تردده إسرائيل عبث، ونوع من العشوائية العسكرية التي تعيش فيها.

وأضاف مسلم، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر يأتي في إطار حرب الشائعات التي تمارسها إسرائيل لمحاولة التنصل من بعض القيود عليها في اتفاقية السلام فيما يخص محور فيلادلفيا، لأن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 قد دمر سمعة إسرائيل المعلوماتية.

مسلم: إسرائيل تحاول إرباك مصر بكثير من الشائعات

وأكد مسلم، أن إسرائيل تحاول إرباك مصر بكثير من الشائعات، وتمارس نوعًا من الضغط لابتزاز مصر للتنصل من بعض الاتفاقيات حول محور فيلادلفيا، مشيرًا إلى أن إسرائيل لو كانت لديها معلومات عسكرية واضحة، لكانت علمت أن مصر لا تفعل ذلك.

القاهرة الإخبارية المزاعم الإسرائيلية أسلحة الأراضى المصرية قطاع غزة العشوائية العسكرية 7 أكتوبر محور فلادلفيا

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبى ببغداد

"القاهرة الإخبارية": الحشد الشعبى يرفع حالة الطوارئ إلى القصوى فى جميع مقراته

“القاهرة الإخبارية”: الطائرات الأمريكية التى استهدفت مقر الحشد انطلقت من قاعدة التاجى الجوية

القاهرة الإخبارية: إطلاق نار فى مدينة كرمان الإيرانية

"القاهرة الإخبارية": ألمانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

القاهرة الإخبارية: الفصائل العراقية تتهم أمريكا بقصف مقر للحشد الشعبى

محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتى

"القاهرة الإخبارية": اجتماع طارئ للمجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

وفاة وكيل النائب العام أيمن شاهين فى حادث سير بمدينة نصر

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

دحلان: قابلت السنوار فى مصر والخلاف مع فتح أكبر خطأ لحماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار

مندوب فلسطين يبعث برسائل لمسئولين أمميين حول استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية