الاحتلال: إصابة 44 جنديا فى معارك غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إصابة 44 جنديًا إسرائيليًا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وكان جيش الاحتلال، أعلن ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 شخصًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال قرر تسريح 90 جنديًا من الخدمة بسبب صعوبات عقلية.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن حوالي 1600 جندي عانوا من أعراض التوتر والخوف وصدمة المعركة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.