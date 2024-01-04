الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ارتفاع أسعار الشحن الفوري للحاويات بسبب عمليات تحويل المسار في البحر الأحمر

الحاويات
الحاويات

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن أسعار الشحن الفوري للحاويات ارتفع بنسبة 173% بسبب عمليات تحويل مسار السفن في البحر الأحمر؛ وذلك نقلًا عن “بلومبرج”.

وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة البحرية الدولية، عن أن 18 شركة شحن بحري تغير مسارها حول إفريقيا على ضوء الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية، أن اتجاه السفن إلى جنوب إفريقيا ومنها إلى أوروبا والعالم ساهم في رفع تكاليف النقل البحري.

البحر الاحمر السفن تحويل مسار القاهرة الإخبارية

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