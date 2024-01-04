الاقتحامات لا تتوقف.. مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات الأوضاع في الضفة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنّ الاحتلال الإسرائيلي فرض منذ ليلة أمس حظر التجوال في مدينة طولكرم، ومخميات نور شمس وطولكرم، عقب اقتحامه تلك المناطق.

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك العديد من الشهادات التي تصل من الفلسطينيين من داخل طولكرم ونور شمس، بسماع دوي انفجارات واشتبكات عنيفة بين الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين في نور شمس.

الاحتلال أقدم على تدمير البينة التحتية وإعاقة تحركات سيارات الاسعاف

وأوضح مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال أقدم على تدمير البينة التحتية وإعاقة تحركات سيارات الاسعاف، مشيرةً إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن هناك أكثر من 17 حالة تم التعامل معها وهناك بعض الحالات يصعب الوصل إليها نظرًا لتمركز قوات الاحتلال في محيط مستشفى ثابت ثابت ومستشفى الزكاة، كما أنها تعيق تحركات مركبات الطواقم الطبية بالدخول للمخيمات الفلسطينية في مدينة طولكرم.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك بعض الاعتقالات في صفوف الفلسطينين والبعض الآخر تم الافراج عنهم، ففي بلدة طمون الواقعة في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، ارتقى شهيد هناك ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 325 شهيدًا.

ونوّهت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى وقوع اشتباكات بين مقاومين فلسطيين وقوات الاحتلال في طمون، بجانب استخدام المقاومين الفلسطينيين عبوات نافسة محلية الصنع لإعطاب بعض الآليات الإسرائلية المقتحمة للبلدة.