الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاقتحامات لا تتوقف.. مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات الأوضاع في الضفة

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنّ الاحتلال الإسرائيلي فرض منذ ليلة أمس حظر التجوال في مدينة طولكرم، ومخميات نور شمس وطولكرم، عقب اقتحامه تلك المناطق.

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك العديد من الشهادات التي تصل من الفلسطينيين من داخل طولكرم ونور شمس، بسماع دوي انفجارات واشتبكات عنيفة بين الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين في نور شمس.

الاحتلال أقدم على تدمير البينة التحتية وإعاقة تحركات سيارات الاسعاف

وأوضح مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال أقدم على تدمير البينة التحتية وإعاقة تحركات سيارات الاسعاف، مشيرةً إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن هناك أكثر من 17 حالة تم التعامل معها وهناك بعض الحالات يصعب الوصل إليها نظرًا لتمركز قوات الاحتلال في محيط مستشفى ثابت ثابت ومستشفى الزكاة، كما أنها تعيق تحركات مركبات الطواقم الطبية بالدخول للمخيمات الفلسطينية في مدينة طولكرم.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك بعض الاعتقالات في صفوف الفلسطينين والبعض الآخر تم الافراج عنهم، ففي بلدة طمون الواقعة في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، ارتقى شهيد هناك ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 325 شهيدًا.

ونوّهت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى وقوع اشتباكات بين مقاومين فلسطيين وقوات الاحتلال في طمون، بجانب استخدام المقاومين الفلسطينيين عبوات نافسة محلية الصنع لإعطاب بعض الآليات الإسرائلية المقتحمة للبلدة.

القاهرة الإخبارية الاحتلال حظر التجوال طولكرم نور شمس انفجارات اشتبكات المقاومين الفلسطينيين طوفان الأقصى الضفة الغربية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إطلاق نار فى منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية

الاحتلال: إصابة 44 جنديا فى معارك غزة خلال 24 ساعة

ارتفاع أسعار الشحن الفورى للحاويات بسبب عمليات تحويل المسار فى البحر الأحمر

محمود مسلم: على إسرائيل أن تعترف بفشلها ولا تلقيه على دول أخرى

محمود مسلم: مصر دفعت مبالغ باهظة لتطهير سيناء من الإرهاب

محمود مسلم: إسرائيل تحاول إرباك مصر بكثير من الشائعات

"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبى ببغداد

"القاهرة الإخبارية": الحشد الشعبى يرفع حالة الطوارئ إلى القصوى فى جميع مقراته

الأكثر قراءة

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

"مالحقوش يتهنوا".. تفاصيل وفاة عروسين فى الصباحية بنجع حمادى (فيديو)

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار