"القاهرة الإخبارية": الحكومة الصومالية تحشد دعمًا دوليًا للحفاظ على سيادتها بمواجهة إثيوبيا

قال عدنان عبدي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في الصومال، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا ومنطقة شمال الصومال الانفصالية، أثارت حفيظة مقديشيو وأثارت ردود أفعال داخلية وخارجية.

الحكومة الصومالية: إثيوبيا اعتدت بشكل واضح وصريح على سيادتنا

وأضاف "عبدي"، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الصومالية قادت إجراءات دبلوماسية كبيرة لحشد الدعم الدولي والإقليمي للدفاع عن سيادتها التي تقول إن إثيوبيا اعتدت بشكل واضح وصريح عليها، مشيرًا إلى أن المواقف الدولية المساندة للموقف الصومالي للدفاع عن وحدة وسيادة البلاد جاءت من دول في مقدمتها مصر والولايات المتحدة ومنظمات دولية.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وكذلك منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي رفضوا ما حدث.

وأكد أن الاتحاد الإفريقي دعا إلى ضبط النفس والهدوء واحترام سيادة كل أعضاء المنظمة، وضرورة الانخراط في حوار دبلوماسي لتهدئة الأوضاع قبل تصعيدها ويؤثر على سلامة منطقة القرن الإفريقي.

