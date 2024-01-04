الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث باسم حركة فتح: نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين

حسين حمايل
حسين حمايل

قال الدكتور حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح، إنّ إسرائيل كان شعارها واضحًا منذ بداية الحرب، وهو العمل على تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذا الشعار رفعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومتطرفي الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ الموقف الفلسطيني والموقف المصري والأردني كان واضحًا في هذا الجانب، ونحن نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح، إسرائيل مصرة على هذا الأمر من خلال ما تقوم به في المخيمات الفلسطينية بتدمير البينة التحتية والاعتقالات المستمرة والضغط على المواطنين الفلسطينيين.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح، أن الاحتلال يتعامل مع المواطنين الفلسطينيين بشكل همجي ووحشي، مشيرًا إلى أن الاعتقالات واقتحامات المسجد الأقصى لا تزال مستمرة.

وتابع: “يتم ممارسة التهديد والوعيد بشكل يومي من قبل المستوطنين والاحتلال وكل هذه الأمور تدل على أن هناك مشروعًا إسرائيليًا  كبيرًا في هذا الجانب له علاقة بتهجير الفلسطينيين”.

وأوضح حمايل، أنه في حركة فتح منذ اليوم الأول، قلنا إن نتنياهو اعتقد أن الشعب الفلسطيني من خلال هذه الممارسات ومن خلال القتل والاجرام الذي يحدث بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية سيرحل الشعب فهم متوهمين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني متواجد على هذه الأرض ولا يمكن أن يخرج منها مرة أخرى ولن يعيد نكبة عام 1948 ونكسة عام 1967، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم في غزة هو أكبر بكثر مما حدث في نكبة عام 1948.

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