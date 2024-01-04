"القاهرة الإخبارية" تكشف انتهاكات ميليشيا الدعم السريع لحقوق الإنسان فى السودان

عرضت القاهرة الإخبارية تقريرًا لها كشفت خلاله عن انتهاكات ميليشيا الدعم السريع لحقوق الإنسان في السودان.

وأكد تقرير القاهرة الإخبارية أن ميليشيا الدعم السريع احتلت منازل السودانيين فى ولاية الخرطوم ومدن أخرى، بجانب توثيق 123 حالة اغتصاب 25 منها بالخرطوم و98 في غرب دارفور.

أوضح التقرير أن ميليشيا الدعم السريع احتل 59 مستشفًا ومركزًا صحيًا بولاية الخرطوم، وسرقة كل البنوك الرئيسة وفروعها بما فيها بنك السودان.

أشار التقرير إلى اختطاف ميليشيا الدعم السريع فتيات قاصرات من العاصمة الخرطوم وبيعهن في مدن دارفور، إضافة لسرقة 150 ألف سيارة وأموال ومشغولات ذهبية من منازل السودانيين.

ونوّه التقرير إلى أن ميليشيا الدعم السريع قتلت 12 ألف سوداني، وأصابت آلاف آخرين معظمهم فى غرب دارفور، كما اختطفوا 16 ألف سوداني من المدنيين والمتقاعدين العسكريين.