الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مجلس الأمن يدين هجوم مدينة كرمان الإرهابي

تفجيرات كرمان
تفجيرات كرمان

أدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم الإرهابي الذي حدث أمس الأربعاء، في مدينة كرمان جنوب إيران؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن هناك تقارير تشير إلى إطلاق نار في مدينة كرمان الإيرانية الواقعة جنوب شرق إيران قرب مقبرة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ووقع أمس الأربعاء، انفجاران راح ضحيتهما 188 إيرانيًا وأصيب أكثر من 170 آخرين، قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مدينة كرمان، تزامنًا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق.

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن مدينة كرمان إيران

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