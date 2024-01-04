الحشد الشعبي: استهداف مقراتنا في بغداد عمل إجرامي وتعدي على السيادة العراقية

أعلن الحشد الشعبي العراقي، الخميس، أن استهداف أحد مقراته في العاصمة العراقية بغداد يمثل عملًا إجراميًا وتعديًا واضحًا على السيادة العراقية؛ وذلك حسبما أفادت به “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأكد الحشد العشبي أن استهداف المقار التابعة له، يعد أيضًا تعديًا على السلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.

كانت "القاهرة الإخبارية" أفادت بأن قياديا بحركة النجباء التابعة للحشد الشعبي الشيعي ومساعده، قتلا إثر القصف الذي استهدف مقر الحشد في العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام عراقية.

وأوضحت مصادر بالشرطة العراقية أن غارة بطائرة مُسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد.