الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحشد الشعبي: استهداف مقراتنا في بغداد عمل إجرامي وتعدي على السيادة العراقية

الحشد الشعبي
الحشد الشعبي

أعلن الحشد الشعبي العراقي، الخميس، أن استهداف أحد مقراته في العاصمة العراقية بغداد يمثل عملًا إجراميًا وتعديًا واضحًا على السيادة العراقية؛ وذلك حسبما أفادت به “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأكد الحشد العشبي أن استهداف المقار التابعة له، يعد أيضًا تعديًا على السلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.

كانت "القاهرة الإخبارية" أفادت بأن قياديا بحركة النجباء التابعة للحشد الشعبي الشيعي ومساعده، قتلا إثر القصف الذي استهدف مقر الحشد في العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام عراقية.

وأوضحت مصادر بالشرطة العراقية أن غارة بطائرة مُسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد.

القاهرة الإخبارية الحشد الشعبي بغداد السيادة العراقية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إصرار إسرائيل على مواصلة التصعيد يهدد المنطقة بحرب إقليمية

"القاهرة الإخبارية": مجلس الأمن يدين هجوم مدينة كرمان الإرهابي

مي الصايغ: أهالي غزة في أوضاع إنسانية صعبة وعرضة للمخاطر وانتشار الأوئبة

المتحدث باسم حركة فتح: نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين

مصدر للقاهرة الإخبارية: المنهج المصري كان وما زال هو التصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين

مراسل “القاهرة الإخبارية” يكشف آخر تطورات الوضع بالبحر الأحمر

"القاهرة الإخبارية": الحكومة الصومالية تحشد دعمًا دوليًا للحفاظ على سيادتها بمواجهة إثيوبيا

"القاهرة الإخبارية": واشنطن نفذت ضربة ضد قيادى تعتقد بمسئوليته عن هجمات على قواتها

الأكثر قراءة

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

توترات البحر الأحمر تعيد أزمة سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار

عاجل.. خطة الحكومة: ترشيد إنفاق النقد الأجنبى.. عدم صرف المنح على المكافآت والاستشارات

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

حقيقة تورط "أميرة الذهب" مع عصابة كبرى للاتجار فى المخدرات والأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار