عضو "القومى للمرأة": 2023 عام الحصاد للمرأة المصرية على كل المستويات

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إنّ ملف المرأة أخذ نصيبه وحقه بشكلٍ كافٍ منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، مؤكدة أن المرأة المصرية محظوظة لوجودها في هذا العهد الذي يعتبر العهد الذهبي للمرأة المصرية.

وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "dmc"، أنّ المرأة المصرية حصدت العديد والعديد من المكتسبات والاستحقاقات غير المسبوقة في هذا العهد منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية وإلى الآن، حيث كان عام 2023 هو عام الحصاد للمرأة المصرية على كل مستويات استراتيجية النهوض بالمرأة في مجالاتها الأربعة التي نعمل من خلالها، وهي التمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والسياسي والتمكين القيادي للمرأة المصرية، ثم الحماية التشريعية والثقافية.

تأهيل المرأة المصرية

وأوضحت عضو القومي للمرأة أن أبرز ما تم هو تأهيل المرأة المصرية في العديد من القيادات في المناصب المتعددة سواء ريادة الأعمال أو المرأة في القضاء ووزارة العدل، عقب تولي المرأة منصتين قضائيتين عام 2022 بعد أن وصلت المرأة إلى منصة مجلس الدولة والنيابة العامة، مؤكدة أن هذا يعد قرارًا تاريخيًا من نوعه في نهاية عام 2022.

وأكدت عضو القومي للمرأة أن المرأة المصرية وصلت إلى العديد والعديد من المنصات سواء المنصات القضائية أو الشراكة في مجالس الإدارات وقطاعات الأعمال وريادتها.

التوعية الحقيقية للمجتمع

وأشارت عضو القومي للمرأة إلى أن المجلس القومي شارك في التوعية الحقيقية للمجتمع بشقيه ذكور وإناث من خلال دعم وإنتاج بعض الأعمال الفنية لما لها من تأثير كبير على توعية المجتمع وتثقيفه من خلال بعض المسلسلات مثل حضرة العمدة، وإنتاج أغاني هادفة لملف المرأة.

وتابعت: "إضافة إلى المشاركة في دعم وإنتاج الدعم الفني لبعض الأعمال الفنية بجانب ما قدم من خلال التوعية والثقيف ومبادرتي "دوّي" و"نورة" لدعم فتيات مصر".