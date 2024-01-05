الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل بشأن هجوم ضاحية بيروت

هجوم ضاحية بيروت
هجوم ضاحية بيروت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن لبنان قدّم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بشأن الهجوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

واغتيل صالح العاروري، القيادي في حركة "حماس"، الثلاثاء الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقبل قليل، استهدفت غارات جوية إسرائيلية أطراف عدة بلدات جنوبي لبنان، طالت شظاياها موقعًا للجيش اللبناني.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، قد جدّد، أمس الخميس، إدانته الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية.

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن الدولي إسرائيل الضاحية الجنوبية بيروت

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": ملف اليوم التالى للحرب تسبب في سجال بين نتنياهو ووزير دفاعه

"القاهرة الإخبارية": فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية فى سوريا

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات استهداف مقر الحشد الشعبى ببغداد

"القاهرة الإخبارية": بلينكن فى مصر ودول المنطقة 4 يناير

الحشد الشعبى: استهداف مقراتنا فى بغداد عمل إجرامى وتعدٍ على السيادة العراقية

"القاهرة الإخبارية" تكشف انتهاكات ميليشيا الدعم السريع لحقوق الإنسان فى السودان

لأول مرة.. الحوثيون يستهدفون سفن أمريكا بـ"زورق مسيّر"

"القاهرة الإخبارية": إصرار إسرائيل على مواصلة التصعيد يهدد المنطقة بحرب إقليمية

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

كلوب: أتمنى أن يخرج منتخب مصر من دور المجموعات فى أمم إفريقيا

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

القاهرة الإخبارية: إيطاليا رفضت بيع معدات عسكرية لإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار