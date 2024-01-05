لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل بشأن هجوم ضاحية بيروت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن لبنان قدّم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بشأن الهجوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

واغتيل صالح العاروري، القيادي في حركة "حماس"، الثلاثاء الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقبل قليل، استهدفت غارات جوية إسرائيلية أطراف عدة بلدات جنوبي لبنان، طالت شظاياها موقعًا للجيش اللبناني.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، قد جدّد، أمس الخميس، إدانته الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية.