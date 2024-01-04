الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": ملف اليوم التالى للحرب تسبب في سجال بين نتنياهو ووزير دفاعه

دانا أبو شمسية مراسلة
دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، إنّ ملف اليوم التالي لما بعد حرب قطاع غزة سجال بين جميع أعضاء الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أبو شمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أول هذه السجالات كانت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الممثل للمستوى السياسي ووزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت الممثل للمستوى الأمني والعسكري، حيث إن استمرار حديث الأول عن اليوم التالي خلال تصريحاته كان موضع جدال مع وزير الدفاع.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال بأن في هذه الأحاديث دلالة على انتهاء القتال في قطاع غزة، لذلك لم يشارك في العديد من المؤتمرات والتي كان آخرها الأسبوع الماضي بعد عدم مشاركته في المؤتمر الصحفي.

وتابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية": "اليوم كان هنالك اجتماع للحديث عن اليوم التالي للحرب وذلك بعد رفض بن غفير وسموتريتش مناقشة هذا الموضوع باعتباره موضوعا سياسيا في مجلس الحرب، وقالا إن المجلس أقيم لإدارة الناحية العسكرية والحربية دون السياسية، طالبا بأن يكون المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي مخصصا لمناقشة هذا الموضوع".

القاهرة الإخبارية قطاع غزة ملف اليوم التالي الاحتلال نتنياهو وزير دفاع الاحتلال

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