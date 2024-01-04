مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات استهداف مقر الحشد الشعبى ببغداد

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إنّ مقر الحشد الشعبي الذي جرى استهدافه صباح اليوم شرقي العراق يقع في المجمع الأمني التابع لوزارة الداخلية العراقية.

وأضافت التميمي، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاستهداف أدى إلى استشهاد قيادي بارز بالإضافة إلى سقوط 10 مصابين، وصدر أول بيان حكومي عراقي شهد التنديد بأشد العبارات بهذا الاستهداف لأنه خرق لسيادة الدولة.

وأوضحت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، أنه تم رصد مكان انطلاق الطيران الحربي من قاعدة في شمال العراق، وكان الطيران الحربي الأمريكي يجوب في سماء بغداد بواقع 6 طائرات".

وتابعت: "وبالتالي كان هنالك حالة من الرعب والذعر بين سكان العاصمة بغداد بسبب القصف الذي استهدف مقر الحشد الشعبي، ولم تتبنَ القيادة المركزية في واشنطن هذه العملية، وتم تشييع الجثامين في تمام الساعة السادسة من هيئة الحشد في شارع فلسطين".

