الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرغوثى: صمود الشعب الفلسطينى أفشل العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة

مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي

أكد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أنّ صمود الشعب الفلسطيني أفشل العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناةالقاهرة الإخبارية، أنّ الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين إيجابي وبناء وضمانة حقيقية لوقف التهجير.

وأوضح الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أنه يجب توحيد الصف الفلسطيني وتنفيذ برنامج وطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إلى أن إسرائيل تريد إعادة احتلال قطاع غزة لكنها عاجزة عن تنفيذ ذلك أمام صمود الشعب الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني العملية العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة التهجير توحيد الصف الفلسطيني الضفة الغربية

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