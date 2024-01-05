عريقات: نتنياهو ينظر لمصلحته الشخصية فقط وحكومته ستسقط بسبب الخلافات الداخلية

قال السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، إنّ الجميع يعلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ينظر إلى مصلحته الشخصية فقط دون النظر إلى مصلحة الحكومة الإسرائيلية أو حتى لمصلحة دولته.

وأضافت رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "dmc"، أنّنا كفلسطينيين نعلم ونرى جميعًا أن حجم الخسائر لدى الاحتلال الإسرائيلي كبير وغير معلن، ولذلك فإن الإعلام الإسرائيلي يركز في الفترة الأخيرة حول المظاهرات والمحتجزين ومطالبة الإفراج عنهم وأن تكون هناك هدنة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، هذه هي الحقبة الأخيرة في تاريخ نتنياهو، وأن حكومة الحرب الإسرائيلية ستسقط بسبب الخلافات الداخلية لتلك الحكومة.

وأوضح عريقات، أن ما طرح قبل اغتيال صالح العاروري من مبادرة مصرية حول اتفاق الهدنة كان هو الأفضل والأنسب في الوقت الحالي، ولكن ما أقدمت عليه إسرائيل باغتيال العاروري هو تدمير لجميع المبادرات التي طرحت من أجل أن تكون هناك هدنة إنسانية ومن بعدها وقف إطلاق النار وحل شامل لموضوع حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال على قطاع غزة.