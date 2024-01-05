الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية| وزير فلسطينى يُطالب بضغط دولى على الاحتلال لتأمين وصول المساعدات لغزة

أحمد مجدلاني
أحمد مجدلاني

وجّه وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،  مُطالبًا بمزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح مسار آمن لإدخال المساعدات إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وأضاف "مجدلاني" اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ سكان مدينة غزة وشمال القطاع يعانون من العزلة والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هؤلاء لم نستطع إيصال أي مواد غذائية أو طبية أو مستلزمات أخرى لهم منذ أكثر من شهر.

وأكد مجدلاني، أنه لم يدخل مدينة غزة وشمال القطاع منذ انتهاء فترة الهدنة وحتى وقتنا هذا إلا 3 شاحنات قبل حوالي 10 أيام، حيث لم تصل إليهم أي مواد غذائية ولا أي خدمات طبية أخرى، مشيرًا إلى أن عدد السكان المتبقين هناك حوالي 300 ألف مواطن لم يصلهم أي مساعدات.

القاهرة الإخبارية المساعدات مدينة غزة شمال القطاع نداء

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: 107 صحفيين شهداء منذ العدوان الإسرائيلى على غزة

تحركات عراقية لإنهاء التواجد الأمريكى فى البلاد.. باحثة توضح

البرغوثى: صمود الشعب الفلسطينى أفشل العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة

القاهرة الإخبارية: قوات بحرية هندية تصعد إلى السفينة المختطفة قرب الصومال

"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى عسقلان

المبادرة الوطنية الفلسطينية: أمريكا لديها ازدواجية فى المواقف

عريقات: نتنياهو ينظر لمصلحته الشخصية فقط وحكومته ستسقط بسبب الخلافات الداخلية

عاجل.. بسبب تكاليف الحرب.. نتنياهو يدرس إغلاق مكاتب حكومية

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من الطرق والمحاور فى القاهرة الجديدة (فيديو)

بعد تدخله بجلسة عرفية.. مقتل "عمدة قرية" على يد عامل فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟

تقرير أمريكى: إسرائيل تبحث عن أفضل الخيارات السيئة لإدارة غزة بعد الحرب