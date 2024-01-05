القاهرة الإخبارية| وزير فلسطينى يُطالب بضغط دولى على الاحتلال لتأمين وصول المساعدات لغزة

وجّه وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مُطالبًا بمزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح مسار آمن لإدخال المساعدات إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وأضاف "مجدلاني" اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ سكان مدينة غزة وشمال القطاع يعانون من العزلة والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هؤلاء لم نستطع إيصال أي مواد غذائية أو طبية أو مستلزمات أخرى لهم منذ أكثر من شهر.

وأكد مجدلاني، أنه لم يدخل مدينة غزة وشمال القطاع منذ انتهاء فترة الهدنة وحتى وقتنا هذا إلا 3 شاحنات قبل حوالي 10 أيام، حيث لم تصل إليهم أي مواد غذائية ولا أي خدمات طبية أخرى، مشيرًا إلى أن عدد السكان المتبقين هناك حوالي 300 ألف مواطن لم يصلهم أي مساعدات.