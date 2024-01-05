جاكوبس: مصر تقوم بدور فعّال فى دعم الشعب الفلسطينى

قال فايز جاكوبس، عضو البرلمان في جنوب إفريقيا، إنّ جمهورية مصر العربية تقوم بدور فعال في دعم الشعب الفلسطيني، ونأمل دعمًا من قادة العالم لتحرك جنوب إفريقيا من أجل تحقيق العدالة ووقف الإبادة في قطاع غزة.

وأضاف جاكوبس، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إبادة كل الفلسطينيين في الضفة الغربية ويريد محو تلك المنطقة من فوق الأرض، كما أنه يرتكب إبادة جماعية متعمدة بحق الفلسطينيين في غزة.

وأوضح أن الاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة ويفرض حصارًا على القطاع، إضافة إلى ممارسته سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين ويحرمهم من حقوقهم، مشيرًا إلى أن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية يمثل انتهاكًا للقوانين الدولية.

وأكد، أن إسرائيل دولة عنصرية تحاول تطبيق سياسة الفصل العنصري دون أي معايير دولية، حيث إنها تستهدف المدنيين في قطاع غزة وترتكب شتى أنواع الجرائم ولن تستطيع إنكارها.

وأشار إلى أن سياستنا ثابتة بدعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وقدمنا شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال، موضحًا أنه يجب أن تكون إسرائيل مسئولة عن جرائمها في غزة ولا بد من محاسبتها أمام المحاكم الدولية، مؤكدًا أنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية إدانة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.