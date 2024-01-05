الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب بالبرلمان اللبنانى: الوضع الميدانى فى الجنوب يثبت أن إسرائيل غير قادرة على المواجهة

النائب في البرلمان
النائب في البرلمان اللبناني بلال عبد الله

قال النائب في البرلمان اللبناني بلال عبد الله، إن الوضع الميداني في الجنوب يثبت أن إسرائيل غير قادرة على المواجهة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تريد مبررا لتوسيع عدوانها على لبنان أو فلسطين.

وأضاف النائب في البرلمان اللبناني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المجتمع الدولي عاجز عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل نفذت اعتداءها الأخير في بيروت لتعويض فشلها بقطاع غزة.

وشدد بلال عبد الله، على أنه لا يجب السماح لإسرائيل بإدخالنا حربا شاملة على الحدود.

 

القاهرة الإخبارية الجنوب إسرائيل لبنان فلسطين المجتمع الدولي قطاع غزة بيروت

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