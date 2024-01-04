"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية ولا أمطار على القاهرة الكبرى

أكدت الدكتورة "منار غانم"، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الأيام تشهد استقرارًا كبيرًا في الأحوال الجوية في معظم أنحاء الجمهورية.

الأحوال الجوية

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الخميس، أن هناك زيادة في سطوع أشعة الشمس، بالإضافة إلى قيم درجات الحرارة في فترة النهار وأيضًا خلال فترات الليل أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بحوالي درجة إلى درجتين، ومتوقع زيادتها الأسبوع المقبل إلى 3 درجات، موضحة أنها غدًا ستكون 23 درجة على القاهرة الكبرى.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وستكون من خفيفة إلى متوسطة، ولكنها على القاهرة الكبرى لن تكون هناك فرص لسقوط الأمطار.