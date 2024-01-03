المواجهات الإسرائيلية فى لبنان.. ماذا حدث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن؟

في فيديوجراف لقناة "القاهرة الإخبارية"، يتضح أبرز ما حدث من مواجهات إسرائيلية في لبنان، منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

فمنذ السابع من أكتوبر شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مواجهات شبه يومية، وحزب الله اللبناني يؤكد أن استهدافه لإسرائيل يأتي ردًا على عدوانه على قطاع غزة.

وجيش الاحتلال تبادل القصف مع حزب الله اللبناني في البلدات الجنوبية وحزب الله، وكان هناك تجمعات لجنود الاحتلال وآليات إسرائيلية بالصواريخ، فضلًا عن سقوط قتلى من الجانبين.

المواجهات على الحدود مع إسرائيل أجبرت آلاف المدنيين من القرى الجنوبية للبنان على النزوح، فيما أعلن مسئول إسرائيلي أن قوات الجيش تستعد لجبهة ثانية محتملة في لبنان.