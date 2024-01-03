الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المواجهات الإسرائيلية فى لبنان.. ماذا حدث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن؟

لبنان
لبنان

في فيديوجراف لقناة "القاهرة الإخبارية"، يتضح أبرز ما حدث من مواجهات إسرائيلية في لبنان، منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

فمنذ السابع من أكتوبر شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مواجهات شبه يومية، وحزب الله اللبناني يؤكد أن استهدافه لإسرائيل يأتي ردًا على عدوانه على قطاع غزة.

وجيش الاحتلال تبادل القصف مع حزب الله اللبناني في البلدات الجنوبية وحزب الله، وكان هناك تجمعات لجنود الاحتلال وآليات إسرائيلية بالصواريخ، فضلًا عن سقوط قتلى من الجانبين.

المواجهات على الحدود مع إسرائيل أجبرت آلاف المدنيين من القرى الجنوبية للبنان على النزوح، فيما أعلن مسئول إسرائيلي أن قوات الجيش تستعد لجبهة ثانية محتملة في لبنان.

مواجهات إسرائيلية لبنان الحدود اللبنانية حزب الله إسرائيل

مواد متعلقة

خبير: تراجع شركة “إكس” بنسبة 71%.. وخسارة إيلون ماسك 31 مليار دولار

"الموافقة فى نص ساعة".. تفاصيل النافذة الرقمية لسياحة اليخوت

حزب الله يتوعد إسرائيل بعد اغتيال "العارورى": "لن يمر دون عقاب"

باحث: اغتيال العروري رسالة من نتنياهو بتوسيع دائرة الحرب 

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعزز منظومة القبة الحديدية على الحدود مع لبنان

القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينيين بقصف للاحتلال على موقع مخيم طولكرم

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

نيللى.. فراشة الفوازير

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

مسؤول أمريكي كبير: استهداف العاروري يهدد محادثات وقف القتال وتحرير المحتجزين

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

الرئيس السيسى: يجب اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس