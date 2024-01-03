خبير: تراجع شركة “إكس” بنسبة 71%.. وخسارة إيلون ماسك 31 مليار دولار

قال مازن أرشيد، الخبير الاقتصادي، إن شركة "إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ترى أن أرباحها تراجعت الآن بنسبة 71%، بخسارة لماسك وصلت لـ31 مليار دولار.

خسائر شركة “إكس”

وأضاف خلال تغطية مباشرة لبرنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن السبب وراء ذلك الأوضاع الاقتصادية في العالم خلال العامين الماضيين من التضخم، خاصة فترة كورونا وفترات الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية الفلسطينية، بجانب الطبيعة التشغيلية للشركة من إعلانات والدخل الرئيسي للشركة.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن جميع الشركات تراجعت إيرادتها بشكل كبير جدا، منها "إنستجرام، سناب شات"، لكن وما حدث في شركة "إكس" كان أكثر من هذه الشركات، بسبب تصريحات ماسك الأخيرة خلال العامين الماضيين، منها تصريحاته ومعاداته للسامية، الذي جعلته يخسر 100 مليون دولار بسبب تراجع الإعلانات الخاصة بهذه الجهات.