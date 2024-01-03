القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينيين بقصف للاحتلال على موقع مخيم طولكرم

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا يفيد بإصابة فلسطينيين بقصف لـ الاحتلال الإسرائيلي على موقع مخيم طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وجرفت شوارعه، خاصة في حارة البلاونة وشارع المدارس، وسط اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الفلسطينيين من مخيم نور شمس عقب مداهمة منازلهم.

كما اعتدت بالضرب المبرح على أحد الفلسطينيين بعد مداهمة منزله في حارة المدارس، ما تسبب بإصابته بحالة إغماء.