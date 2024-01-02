متحدث التعليم بفلسطين: 600 ألف طالب حرموا من التعليم منذ عدوان 7 أكتوبر

قال صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن أكثر من 600 ألف طالب محرومون من التعليم منذ العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

العدوان الإسرائيلي

وأضاف صادق الخضور، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك 278 مدرسة من أصل 307 في غزة تعرضت للأضرار جراء العدوان الإسرائيلي.

وكشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن قرابة 8 آلاف طالب جريح منهم أكثر من 1000 طالب، أصبحوا من ذوي الإعاقة جراء العدوان الإسرائيلي.

وتابع: الوضع بشأن قطاع التعليم هو الأصعب جراء الاستهدافات الإسرائيلية وأضرار بالمدارس، ونتواصل مع المنظمات الإغاثية والجهات الدولية لدعم الطلاب الفلسطينيين، كما أن هناك اجتماعات مع اليونيسف واليونسكو ومنظمات أممية بشأن دعم قطاع التعليم.