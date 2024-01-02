الشيتاني: الزيادة السكانية أزمة مزمنة منذ عدة سنوات

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن أزمة الزيادة السكانية هي أزمة مزمنة منذ عدة سنوات، مؤكدا أن الاستفادة من الزيادة السكانية تتم عن طريق التنمية ومنها برنامج "حياة كريمة" وبرنامج "تكافة وكرامة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن تي في" اليوم، أن أزمة الزيادة السكانية تحمل جانبين، جانبا صعبا، وجانبا سهلا، الصعب منه، أن هناك مواليدا جددا يحتاجون الكثير من المصروفات لتدبير المدارس والسكن بعد الزواج، فضلا تشكيل مستقبل لهم، لذلك تكون مسئولية الدولة مضاعفة.

ولفت مقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إلى أن المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري الآن من زيادة في الأسعار والتضخم والخدمات، متأثرة بشكل كبير بمشكلة الزيادة السكانية، متابعا: عندنا في مصر ميزة، وهي عمل مسوح ودراسة مجتمعية كل 3 أو 4 سنوات، من قياس حركة ومعدلات الإنجاب في مصر، ومن ثم يتم العمل على السيطرة على الزيادة، أو تدشين حملات تنظيم الأسرة.