كاتب صحفي: وحيد حامد وصف نفسه بـ"ميكانيكي سيناريوهات"

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن السيناريست الراحل وحيد حامد، تأثير كثيرًا بـ نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس، رغم أن اللونين مختلفين، موضحًا أن فيلم "فتوات بولاق"، ظهر فيه تأثره الكبير بـ نجيب محفوظ.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة "TeN" اليوم الثلاثاء، أن الكاتب يحب العمل على لون معين من الرواية، لكن وحيد حامد، كان يستطيع العمل على أكثر من لون، حتى أنه كان يقول دائمًا على نفسه "أنا ميكانيكي سيناريوهات".

وأشار إلى أن بعض المخرجين أو الكتاب يعجزون عن ضبط ما هو معروف بـ "العقدة" في السيناريو، والتي إن لم يتم ضبطها، يتلف السيناريو ككل، لكن وحيد حامد كان يجيد حبك عقدة السيناريو، لذلك أطلق على نفسه "أنا ميكانيكي سيناريوهات".