الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. "الوثائقية" تُعيد عرض "عن قرب.. وحيد حامد"

عن قرب وحيد حامد
عن قرب وحيد حامد

تحل غدًا الثلاثاء، الذكرى الثالثة لوفاة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد.

وبهذه قناة الوثائقية مساء اليوم الإثنين، عرض الفيلم الوثائقي “عن قرب.. وحيد حامد”. 

ويعرض الجزء الأول من الفيلم " عن قرب.. وحيد حامد" مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء. 

على أن يعرض الجزء الثاني من العمل مساء غد الثلاثاء.  ويقدم العمل الإعلامي أحمد الدريني، ويسلط الضوء على حياة السيناريست الراحل، عبر استضافته عددا من النقاد والكُتاب.

تفاصيل الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن قرب 

ويستضيف الفيلم الوثائقى، الكاتب والمؤلف بشير الديك الذى أكد أن وحيد حامد كان كاتبا متميزا وما زالت أفلام يعشها الجماهير حتى الآن.

وقال بشير الديك، الكاتب والسيناريست، إن أفضل شيء في الكاتب الراحل، هو أنه كان دائم السمع وليس الطاعة، حيث كان يسمع كل شيء، ويتعاطى بما يتجاوب مع داخله، ويشعر على كونه حقيقي، «كان فيه حس الفكاهة والحكمة».

كما يستضيف الفيلم الوثائقي أيضًا الفنانة يسرا، التي أكدت على أهمية أعمال وحيد حامد السينمائية والدرامية، وعن ساعدتها بالعمل معه في الكثير من الأفلام.

وتابعت الفنانة يسرا، «المعارك اللي خضناها مع وحيد كانت معارك لم نعلم بها شئ إلا بعدما اصطحبنا فيها كأعمال هادفة».

كما أكد المخرج مروان حامد، نجل السيناريست وحيد حامد، أنه بدأ في قراءة مؤلفات والده منذ صغره وهو ما أثقل موهبته.

وقال المخرج مروان حامد، إنه كان دائم القراءة في سيناريوهات والده منذ أن كان بعمر الـ13 عام، وهو ما علمه الكثير قبل دراسته بمعهد السينما أو العمل كمخرج، «كل سيناريو حرفيا مختلف عن السيناريو الثاني، وفيه تنوع وغزارة في كل أنواع القوالب الدرامية، وكان عنده النسخة الأولي اللي بتظهر على الشاشة».

وفند:«كان معروف جدا أنه متمسك بكل كلمة بيكتبها، وعلشان كده الأفلام اللي كان بيكتبها مطابقة تماما للسيناريو، وفي الأوقات الصعبة كان بيقول ما يملي عليه ضميره، حتى لو كان ده عكس السائد أو ما يراه أغلب الناس، وكان عنده قدرة في رؤية الأمور بشفافية كبرى»

كما كشف المخرج شريف عرفة، عن كواليس تعاونه مع السيناريست وحيد حامد، مؤكدا أنه كان عبقريا في الكتابة ولم يكن يقبل أي تعديل على كتاباته. 

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