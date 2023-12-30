الليلة.. الوثائقية تعيد عرض "لجنة إجرانات" و"أثرياء شكلوا العالم" و"الكتيبة"

تعيد القناة الوثائقية، مساء اليوم، عددا من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا فور عرضها واستحوذت على اهتمام المشاهدين.

لجنة أجرانات

حيث تعيد عرض الفيلم الوثائقي لجنة أجرانات في تمام الساعة 10 مساء.

فيلم "لجنة أجرانات" ملابسات تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة القاضي "شمعون أجرانات"، في أعقاب الهزيمة العسكرية المهينة التي مُني بها جيش الدفاع الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973.

وعبر بعض المشاهد التمثيلية المؤدّاة باللغة العبرية، واستعراض وتحليل النقاط المفصلية التي قادت مسار التحقيقات، يُلقي فيلم "لجنة أجرانات" الضوء على عمل اللجنة التي اضطلعت بالتحقيق مع عسكريين إسرائيليين، ومسئولين، ووزراء، وصولًا إلى رئيسة الوزراء آنذاك "جولدا مائير"؛ للبحث عن أسباب الفشل الاستخباراتي في توقع اندلاع حرب أكتوبر، وكذلك الفشل في إدارة العمليات العسكرية ومواجهة هجوم الجيش المصري.

هذا وقد استمر عمل اللجنة أكثر من 140 جلسة من التحقيقات، أُطيح بموجبها برئيسة الوزراء "جولدا مائير"، ووزير الدفاع "موشيه ديان"، ورئيس الاستخبارات العسكرية "إيلي زاعيرا"، وعدد من القادة العسكريين الآخرين.

جدير بالذكر أن محاضر عمل اللجنة، ونصوص الاستجواب، التي ظلت طي الكتمان حتى وقت قريب، جاءت بمنزلة اعترافات قاسية بالهزيمة الإسرائيلية على المستويات كافة، سواء أمام خطة الخداع الاستراتيجي المصرية، أو أمام الأداء العسكري المصري الذي أربك قيادات إسرائيل على مدار أيام المعركة.

أثرياء شكلوا العالم

ويعرض الفيلم الوثائقي "أثرياء شكلوا العالم" في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويرصد تأثير رجال الأعمال الأثرياء في ميزان القوى السياسية للعالم.

وتغوص السلسلة الوثائقية في تفاصيل صعود هؤلاء الأثرياء إلى القمة، أمثال: بيل جيتس، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرج، وإيلون ماسك، مسلطة الضوء على سر قوتهم التي منحتهم تأثير الكلمة، حتى أصبحت تصريحاتهم ذات أهمية ربما أكثر من بعض قادة دول العالم الأول.

كما تغوص في تفاصيل حياة هؤلاء الأثرياء، حيث نرى مدى نفوذهم وقدرتهم على تحريك الأسواق المالية التي تغير مسار التاريخ أحيانًا، وتشكل- من جديد- جغرافية بعض البلدان.

الكتيبة

ويعرض فيلم الكتيبة على شاشة الوثائقية اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يوثق الفيلم بطولات الجيش في حربه على الإرهاب فوق أرض سيناء خلال السنوات التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، راصدًا أبرز العمليات والمعارك التي خاضها رجال الكتيبة شمالي سيناء، مستعرضًا حكايات الضباط والجنود الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حياة مصر وأبنائها.