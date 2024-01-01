الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد أشرف: 2023 السنة الأفضل لـ"الأهلي" لأنه حفظ ماء وجه الكرة المصرية

أحمد أشرف
أحمد أشرف

قال الناقد الرياضي أحمد أشرف، إن سنة 2023 هي السنة الأفضل للنادي الأهلي منذ سنوات طويلة، لأنه حفظ ماء وجه الكرة المصرية.

إنجازات النادي الأهلي 2023

وأضاف أحمد أشرف خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" اليوم الإثنين، أن النادي الأهلي، حقق الكثير من الإنجازات على المستوى المحلي والمستوى القاري، والمستوى الدولي، مؤكدا أن ما حدث خلال هذا العام هو إنجازات كبيرة للنادي الأهلي، والذي شمل 5 بطولات، بجانب المكافآت التي وصلت لـ 11 مليون دولار.

وتابع رأينا منذ عدة شهور، كابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قام بحفل كبير لتكريم كل الألعاب وليس لعبة كرة القدم فقط، بل كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة، وحتى الألعاب الفردية مثل تنس الطاولة والاسكواش، حيث حدث في المنظومة ككل طفرة كبيرة، مشيدا بكبار النجوم في النادي الأهلي.

الاهلى محمد حمدى زكى الكرة المصرية بطولات كرة القدم

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