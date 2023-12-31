الأهلي في ختام 2023: اعتلاء منصات التتويج عادة مستمرة لنا

احتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، بنهاية عام 2023 الذي حقق خلاله الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العديد من البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على “فيس بوك”: "اعتلاء منصات التتويج عادة مستمرة لنا، 5 بطولات وبرونزية العالم في 2023".

وكان النادي الأهلي خلال عام 2023 قد تمكن من حصد 5 بطولات بواقع التتويج ببطولات الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا و2 سوبر مصري إضافة إلى حصد برونزية كأس العالم للأندية.

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